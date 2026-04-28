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La société britannique IQE lève 17,5 millions de dollars grâce à une vente d'actions à prix réduit, avec le soutien de MACOM
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique IQE IQE.L a levé 13 millions de livres sterling (17,56 millions de dollars) lors d'une vente d'actions à prix fortement réduit, a annoncé mardi l'entreprise, dans le cadre d'un plan de levée de fonds plus large de 81 millions de livres sterling soutenu par le fabricant américain de puces MACOM MTSI.O .

IQE, qui fournit les plaquettes utilisées dans le capteur de reconnaissance faciale de l'iPhone, a vu son action chuter de plus de 23 % ce jour-là.

La société a vendu 55,6 millions d'actions en placement et 10,1 millions d'actions en offre au détail à 19,8 pence par action, soit une décote de 60 % par rapport au cours de clôture d'IQE lundi.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le plan de levée de fonds total comprend un investissement en capital de 30 millions de livres sterling et 15 millions de livres sterling sous forme de billets de prêt convertibles de la part de MACOM, un client existant d'IQE, ainsi que le réinvestissement de 23 millions de livres sterling par les détenteurs actuels de billets convertibles.

* IQE a déclaré lundi avoir conclu des accords d'approvisionnement stratégiques à long terme avec le fabricant américain de puces, et MACOM sera en droit de nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d'administration d'IQE une fois l'investissement finalisé.

* À la suite de cet investissement, IQE a conclu son examen stratégique et n'est plus considérée comme étant en période d'offre au sens des règles britanniques en matière de rachat.

* La levée de fonds reste subordonnée à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 15 mai 2026 et à l'obtention par MACOM de certaines autorisations réglementaires. Si ces conditions ne sont pas remplies, IQE sera contrainte de rechercher d'autres sources de financement pour répondre à ses besoins de liquidités à court terme.

* MACOM détiendra 11,5 % du total des droits de vote si le plan de levée de fonds est mené à bien.

(1 $ = 0,7405 livre)

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IQE
37,175 GBX LSE -24,75%
MACOM TECHNOLOGY
279,4400 USD NASDAQ -2,85%
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