La société britannique Informa reporte des événements au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran, mais reste engagée dans la région

* Informa déclare qu'environ 40 % du chiffre d'affaires de la région IMEA est déjà assuré

* Le bénéfice annuel pour 2025 fait un bond de 15 %

* Rachat d'actions porté à 250 millions de livres

Informa INF.L a reporté des événements de plus de 10 marques au Moyen-Orient aux derniers mois de 2026 en raison du conflit dans la région, et devrait absorber une partie des coûts de reprogrammation, a-t-il déclaré jeudi.

Stephen Carter, le directeur général du plus grand groupe d'expositions au monde, a déclaré que seul un nombre nominal de clients se sont retirés des événements dans la région en raison des frappes américano-israéliennes sur l'Iran , ajoutant que les événements reportés n'ont pas été déplacés.

"Il y a des coûts fixes que nous devrons avaler, c'est certain, parce que nous avions des événements qui étaient en quelque sorte en vol", a déclaré Stephen Carter aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe britannique organise des événements sur des marchés tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Bahreïn, la Turquie et l'Arabie saoudite. Informa tire environ un quart de son chiffre d'affaires de sa division Inde, Moyen-Orient et Afrique (IMEA) et a déclaré qu'environ 40 % du chiffre d'affaires de la région pour 2026 était déjà assuré.

D'après les listes d'événements figurant sur le site web d'Informa Markets, la société organise des événements à Dubaï à partir de septembre, tandis que des événements en Arabie saoudite à partir d'avril sont toujours répertoriés.

Le groupe, qui a enregistré une hausse de 15 % de ses bénéfices en 2025, a déclaré qu'il restait déterminé à atteindre ses objectifs au Moyen-Orient malgré la crise.

L'IMEA est un marché en pleine croissance pour Informa, qui a récemment lancé , une coentreprise avec le Dubai World Trade Centre, car les économies à croissance rapide utilisent de plus en plus les conférences et les expositions pour attirer les investissements étrangers.

La guerre en Iran a contraint les compagnies aériennes à annuler des vols ou à les réorienter en fonction de l'activité des drones et des missiles, ce qui a entraîné une forte restriction de l'espace aérien et déclenché la pire crise que le secteur ait connue depuis la pandémie.

Informa a réaffirmé son objectif de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, ce qui a été salué par les analystes, bien que les actions aient chuté de 1,6 % dans les échanges de la matinée.

Informa a précédemment déclaré à Reuters qu'aucun événement dans les pays touchés n'était prévu en mars en raison du Ramadan, et que les préparatifs pour les événements du deuxième trimestre se poursuivaient, sous réserve d'un examen avec les autorités compétentes.

