 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société britannique Hyperoptic se concentre désormais sur la croissance de sa clientèle après avoir atteint les 2 millions de foyers
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 08:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle

Hyperoptic, un opérateur britannique de haut débit par fibre optique détenu majoritairement par KKR KKR.N , a annoncé vendredi que son réseau desservait désormais 2 millions de foyers et d’entreprises, alors que l’entreprise passe d’une stratégie d’extension de sa couverture à une stratégie visant à attirer davantage de clients.

Dana Tobak, directrice générale et cofondatrice de l'entreprise en 2011, a indiqué que le nombre d'abonnés avait augmenté de 18 % en 2025 pour dépasser les 440 000, contribuant ainsi à une hausse de 22 % du chiffre d'affaires annuel, qui s'est établi à 139 millions de livres sterling (185 millions de dollars (XX,XX millions d'euros). La croissance soutenue enregistrée au premier semestre 2026 permettait d’envisager un résultat opérationnel supérieur à 110 millions de livres sterling cette année, contre 69 millions en 2025.

La majeure partie de son réseau prévu étant désormais construite, l’entreprise se concentre désormais sur l’augmentation du nombre d’abonnés.

Hyperoptic connecte les immeubles de grande hauteur et les nouveaux quartiers urbains. L’entreprise a commencé par desservir Londres avant de s’étendre à d’autres villes.

“Lorsque nous intervenons sur une nouvelle construction, nous nous chargeons de l’installation complète, y compris l’équipement client et le raccordement de la fibre optique”, a déclaré Mme Tobak. “Pour nous, c’est un compromis qui en vaut la peine, car nous obtenons ainsi un taux d’adoption de 70 %.”

Hyperoptic vise un taux de pénétration moyen de 35 %, contre 31 % en 2025. Les parties matures de son réseau atteignent déjà plus de 60 %, tandis que les nouveaux projets de construction dépassent les 70 %, a-t-elle indiqué.

Le plus grand fournisseur d’accès à haut débit britannique, BT BT.L , a déclaré jeudi avoir atteint un taux d’adoption de 40 % sur l’ensemble de son réseau national de fibre optique Openreach.

Mme Tobak a déclaré qu’Hyperoptic était en concurrence avec Openreach dans 95 % des nouveaux programmes immobiliers, mais que les clients appréciaient de pouvoir se connecter immédiatement sans avoir à attendre la visite d’un technicien ou la livraison d’un routeur.

Hyperoptic est l’un des “altnets” (réseaux alternatifs) les plus anciens de Grande-Bretagne, aux côtés d’opérateurs tels que Community Fibre, axé sur Londres, et CityFibre, le plus important d’entre eux.

Les investissements massifs réalisés par des fonds de capital-investissement et d’infrastructure au début de cette décennie ont laissé de nombreux “altnets” criblés de dettes, tandis que la concurrence a comprimé les rendements, déclenchant une vague de consolidation.

Au début de cette année, nexfibre, détenu conjointement par les sociétés mères de Virgin Media O2, a accepté de racheter Netomnia pour 2 milliards de livres sterling.

Le Financial Times a rapporté le mois dernier que KKR avait contacté des acquéreurs potentiels pour Hyperoptic.

Mme Tobak a toutefois précisé que la stratégie d’Hyperoptic ne dépendait d’aucune transaction. “Si une opportunité se présente qui soit pertinente parce qu’elle crée de la valeur, je pense que KKR sera aux commandes”, a-t-elle déclaré.

(1 dollar = 0,7518 livre sterling)

Valeurs associées

BT GROUP
192,925 GBX LSE -0,45%
KKR & CO
99,290 USD NYSE +3,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank