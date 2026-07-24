La société britannique Hyperoptic se concentre désormais sur la croissance de sa clientèle après avoir atteint les 2 millions de foyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle

Hyperoptic, un opérateur britannique de haut débit par fibre optique détenu majoritairement par KKR KKR.N , a annoncé vendredi que son réseau desservait désormais 2 millions de foyers et d’entreprises, alors que l’entreprise passe d’une stratégie d’extension de sa couverture à une stratégie visant à attirer davantage de clients.

Dana Tobak, directrice générale et cofondatrice de l'entreprise en 2011, a indiqué que le nombre d'abonnés avait augmenté de 18 % en 2025 pour dépasser les 440 000, contribuant ainsi à une hausse de 22 % du chiffre d'affaires annuel, qui s'est établi à 139 millions de livres sterling (185 millions de dollars (XX,XX millions d'euros). La croissance soutenue enregistrée au premier semestre 2026 permettait d’envisager un résultat opérationnel supérieur à 110 millions de livres sterling cette année, contre 69 millions en 2025.

La majeure partie de son réseau prévu étant désormais construite, l’entreprise se concentre désormais sur l’augmentation du nombre d’abonnés.

Hyperoptic connecte les immeubles de grande hauteur et les nouveaux quartiers urbains. L’entreprise a commencé par desservir Londres avant de s’étendre à d’autres villes.

“Lorsque nous intervenons sur une nouvelle construction, nous nous chargeons de l’installation complète, y compris l’équipement client et le raccordement de la fibre optique”, a déclaré Mme Tobak. “Pour nous, c’est un compromis qui en vaut la peine, car nous obtenons ainsi un taux d’adoption de 70 %.”

Hyperoptic vise un taux de pénétration moyen de 35 %, contre 31 % en 2025. Les parties matures de son réseau atteignent déjà plus de 60 %, tandis que les nouveaux projets de construction dépassent les 70 %, a-t-elle indiqué.

Le plus grand fournisseur d’accès à haut débit britannique, BT BT.L , a déclaré jeudi avoir atteint un taux d’adoption de 40 % sur l’ensemble de son réseau national de fibre optique Openreach.

Mme Tobak a déclaré qu’Hyperoptic était en concurrence avec Openreach dans 95 % des nouveaux programmes immobiliers, mais que les clients appréciaient de pouvoir se connecter immédiatement sans avoir à attendre la visite d’un technicien ou la livraison d’un routeur.

Hyperoptic est l’un des “altnets” (réseaux alternatifs) les plus anciens de Grande-Bretagne, aux côtés d’opérateurs tels que Community Fibre, axé sur Londres, et CityFibre, le plus important d’entre eux.

Les investissements massifs réalisés par des fonds de capital-investissement et d’infrastructure au début de cette décennie ont laissé de nombreux “altnets” criblés de dettes, tandis que la concurrence a comprimé les rendements, déclenchant une vague de consolidation.

Au début de cette année, nexfibre, détenu conjointement par les sociétés mères de Virgin Media O2, a accepté de racheter Netomnia pour 2 milliards de livres sterling.

Le Financial Times a rapporté le mois dernier que KKR avait contacté des acquéreurs potentiels pour Hyperoptic.

Mme Tobak a toutefois précisé que la stratégie d’Hyperoptic ne dépendait d’aucune transaction. “Si une opportunité se présente qui soit pertinente parce qu’elle crée de la valeur, je pense que KKR sera aux commandes”, a-t-elle déclaré.

(1 dollar = 0,7518 livre sterling)