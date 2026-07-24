Guerre high-tech : les data-centers d'Amazon, nouvelle cible de choix de l'Iran dans sa guerre contre les Etats-Unis

Ces centres de données sont implantés dans plusieurs Etats alliés des Etats-Unis, à portée de tir des missiles et drones de Téhéran.

Une manifestation pro-régime iranien, à Téhéran, en mars 2026 (illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

Le virage technologique de la guerre fait aussi évoluer les cibles stratégiques... avec le cloud d'Amazon dans le viseur.

Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de la République islamique d'Iran, ont affirmé vendredi 24 juillet avoir détruit à Bahreïn un centre de données d'AWS (branche d'Amazon spécialisée dans les services de cloud computing) , lors de frappes de représailles aux bombardements américains.

Le cloud, nouvelle cible de guerre

Les forces armées iraniennes "ont pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d'informations pour l'armée américaine", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.

Depuis l'embrasement de début 2026 au Moyen-Orient entre Iran et Etats-Unis, les centres de données d'AWS (Amazon Web Services) ont été visés à plusieurs reprises dans le cadre de frappes de représailles à l'encontre d'intérêts américains dans la région.

En mars 2026, Amazon avait ainsi confirmé que trois de ses data-centers situés au Moyen-Orient avaient été ciblés par des frappes de drone. Deux sites avaient été endommagés aux Emirats arabes unis, et un à Bahreïn. Selon un document consulté par Business Insider et relayé par l'Usine Digitale, au moins un data-center a subi des dégâts structurels suite à un "impact direct", entrainant la mise hors-service de plusieurs serveurs et briques critiques d'AWS. "Compte tenu de la nature des dégâts matériels, nous prévoyons que la reprise des activités sera longue", avait alors indiqué AWS.

Carte montrant les sites stratégiques à proximité ou sur la côte sud de l'Iran ( AFP / Omar KAMAL )

Ni le groupe Amazon, géant du e-commerce, ni les autorités de Bahreïn n'ont cette fois pas encore commenté les frappes à ce stade. L'Iran dit considérer comme cible légitime toute installation au Moyen-Orient mise à disposition de l'armée américaine pour frapper son territoire. Mercredi lors de précédentes frappes sur Bahreïn, les forces iraniennes avaient déjà revendiqué une attaque contre un centre Amazon, qui n'a pas été confirmée.