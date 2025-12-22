La société britannique Harbour Energy fait son entrée dans le golfe du Mexique avec un accord de 3,2 milliards de dollars pour LLOG Exploration

L'opération comprend 2,7 milliards de dollars en espèces et 500 millions de dollars en actions

L'opération pourrait porter la production de Harbour à 500 kbepj d'ici à la fin de la décennie

Harbour prévoit que l'acquisition améliorera le flux de trésorerie disponible à partir de 2027

Harbour Energy HBR.L , qui opère en mer du Nord, a déclaré lundi qu'elle achèterait la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes LLOG Exploration pour 3,2 milliards de dollars, marquant ainsi son entrée dans le golfe du Mexique américain.

L'opération se composera de 2,7 milliards de dollars en espèces et de 500 millions de dollars en actions ordinaires avec droit de vote de Harbour, a indiqué la société dans un communiqué.

Le golfe du Mexique reste une cible privilégiée pour les grandes compagnies pétrolières telles que BP BP.L , Shell

SHEL.L et Chevron CVX.N en raison de ses vastes réserves en eau profonde, de son accès aisé aux infrastructures américaines et de son potentiel de production à long terme.

Son attrait a été renforcé par la promotion, par l'administration du président Donald Trump, de l'exploration pétrolière et gazière au détriment des investissements dans les énergies renouvelables.

Au début du mois, LLOG a été l'un des gagnants de la première vente par le gouvernement américain de droits de forage pétrolier et gazier dans le golfe du Mexique depuis 2023.

L'accord aidera la production globale de Harbour à atteindre environ 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour d'ici la fin de la décennie, et contribuera au flux de trésorerie disponible à partir de 2027, a déclaré la société.

Une fois l'opération achevée, la société mère de LLOG, LLOG Holdings LLC, détiendra 11 % des actions ordinaires avec droit de vote cotées de Harbour, les actionnaires actuels détenant les 89 % restants.