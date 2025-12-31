La société britannique Harbour Energy est nommée opérateur du gisement pétrolier mexicain de Zama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le projet et le contexte paragraphe 1 et suivants)

La société britannique Harbour Energy

HBR.L , spécialisée dans la mer du Nord, a déclaré mercredi qu'elle avait été nommée opérateur du champ pétrolier de Zama au Mexique, après que les partenaires du projet, Pemex, Grupo Carso

GCARSOA1.MX et Talos Energy TALO.N , eurent donné leur accord.

Cette

annonce intervient quelques jours après que Harbour a conclu un accord de 3,2 milliards de dollars pour LLOG, qui lui permettra d'entrer dans le golfe du Mexique et de devenir l'opérateur de deux des plus importants projets pétroliers offshore du Mexique .

"Une fois en service, Zama contribuera de manière significative à l'approvisionnement énergétique national du Mexique et aux niveaux de production de Harbour", a déclaré Gustavo Baquero, directeur général de Harbour pour le Mexique.

Découvert en 2017, Zama contiendrait environ 750 millions de barils d'équivalent pétrole et constituerait l'une des plus importantes découvertes au Mexique par une société privée depuis des décennies.

Harbour détient une participation opérationnelle de 32,22 % dans Zama et les partenaires du projet, y compris la société pétrolière d'État mexicaine Pemex, qui était l'opérateur précédent du champ pétrolifère, auront la possibilité de nommer du personnel clé dans l'équipe de projet de Harbour pour Zama.

Harbour est également l'opérateur de Kan, situé au sud-ouest de Zama, où il détient une participation de 70 % aux côtés de TotalEnergies TTEF.PA .