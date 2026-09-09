La société britannique Goodwin va céder certains actifs du secteur de la défense à Cerberus pour 1,5 milliard de dollars

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* La cession envisagée concerne une partie importante de la division Ingénierie mécanique

* Le cours de l'action recule de 4 % après une chute de 23 % mardi à la suite d'un article du Financial Times

* Une acquisition étrangère serait probablement soumise à un examen de sécurité nationale au Royaume-Uni

(Mise à jour avec des détails sur l'accord conclu et l'évolution du cours de l'action)

Le groupe d'ingénierie britannique Goodwin GDWN.L a accepté de céder certaines parties d'une division regroupant ses actifs dans le secteur de la défense pour 1,1 milliard de livres sterling (1,49 milliard de dollars), à la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital, a-t-il annoncé mercredi.

Cette vente à Cerberus, cofondée par Steve Feinberg, secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis, intervient alors que la demande est en hausse en raison d’un carnet de commandes bien rempli pour des pièces moulées usinées avec précision utilisées dans des projets de défense et nucléaires, ainsi que de l’augmentation des exportations vers la Marine américaine.

Les actions de cette société d’ingénierie cotée à Londres, qui avaient chuté de 23 % mardi après que le Financial Times eut révélé pour la première fois les négociations, ont encore perdu 4 % mercredi.

“Ce prix (prix) pourrait être considéré comme raisonnable pour certains acteurs du secteur de la fonderie – mais pas pour un fournisseur clé des marines américaine et britannique, ayant accès au programme de dissuasion en mer continue de cette dernière”, a déclaré John West, responsable mondial de l’analyse chez Mergermarket, expliquant la chute du cours de l’action mardi.

Goodwin prévoit d’utiliser une partie importante du produit de la vente pour redistribuer des fonds aux actionnaires.

GOODWIN A COMMENCÉ À ÉTUDIER UNE VENTE ÉVENTUELLE EN AOÛT

Goodwin, qui fabrique des pièces moulées industrielles, des vannes, des pompes et d’autres produits d’ingénierie spécialisés, a commencé en août à étudier une vente potentielle de certaines parties de son activité d’ingénierie mécanique dans le cadre d’une révision stratégique plus large.

L’opération porte sur une partie substantielle de la division Ingénierie mécanique de Goodwin, qui comprend Goodwin Steel Castings, Goodwin International, Noreva, Easat Group et Pumps, a-t-elle précisé.

Cette unité fabrique des composants destinés aux programmes de navires de guerre et de sous-marins britanniques et américains. Elle s’est particulièrement distinguée l’année dernière, avec une croissance de son chiffre d’affaires de près de 39 % au cours de l’exercice 2026.

Tout accord avec un acquéreur étranger concernant les actifs de Goodwin dans le secteur de la défense ferait l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement britannique en vertu de la loi sur la sécurité nationale et les investissements (National Security and Investment Act).

Le Royaume-Uni reste le premier marché de Goodwin en termes de chiffre d'affaires, avec 29 % de son total, mais le marché américain a vu sa part passer à environ 24 %, selon son dernier rapport annuel.

(1 dollar = 0,7376 livre)