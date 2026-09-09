La société britannique Goodwin négocie avec Cerberus la vente de certains actifs du secteur de la défense pour un montant de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La vente envisagée porte sur une partie importante de la division Génie mécanique

* Le cours de l'action reste stable après une chute de 23% mardi à la suite d'un article du Financial Times

* Une acquisition étrangère serait probablement soumise à un examen de sécurité nationale au Royaume-Uni

(Mise à jour des cours, ajout d’un commentaire d’analyste au paragraphe 4, précisions et contexte tout au long du texte)

Le groupe d'ingénierie britannique Goodwin GDWN.L est en négociations avancées avec la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital en vue de céder certaines parties d'une division regroupant ses actifs dans le secteur de la défense pour 1,1 milliard de livres sterling (1,49 milliard de dollars), a-t-il annoncé mercredi.

Cette vente potentielle intervient alors que la demande a augmenté en raison d’un carnet de commandes bien rempli pour des pièces moulées usinées de précision utilisées dans des projets de défense et nucléaires, ainsi que de l’augmentation des exportations vers la marine américaine.

Les actions de cette société d’ingénierie cotée à Londres, qui avaient chuté de 23% mardi après que le Financial Times eut révélé en premier lieu les négociations, se négociaient à un niveau stable mercredi.

"Ce prix () pourrait être considéré comme raisonnable pour certains acteurs du secteur des pièces moulées – mais pas pour un fournisseur clé des marines américaine et britannique , ayant accès au programme de dissuasion continue enmer de cette dernière", a déclaré John West, responsablemondial de l'analysechez Mergermarket, expliquant la chute du cours de l’action mardi.

GOODWIN A COMMENCÉ À ÉTUDIER UNE VENTE POTENTIELLE EN AOÛT

Goodwin, qui fabrique des pièces moulées industrielles, des vannes, des pompes et d’autres produits d’ingénierie spécialisés, a commencé en août à étudier la vente potentielle de certaines parties de son activité d’ingénierie mécanique dans le cadre d’une révision stratégique plus large.

L'opération potentielle concernerait une partie substantielle de la division d'ingénierie mécanique de Goodwin, qui comprend Goodwin Steel Castings, Goodwin International, Noreva, Easat Group et Pumps, a-t-il précisé.

Cette unité fabrique des composants destinés aux programmes de navires de guerre et de sous-marins britanniques et américains. Elle s’est particulièrement distinguée l’année dernière, avec une croissance de son chiffre d’affaires de près de 39% au cours de l’exercice 2026.

Tout accord avec un acquéreur étranger portant sur les actifs de Goodwin dans le domaine de la défense ferait l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement britannique en vertu de la loi sur la sécurité nationale et les investissements (National Security and Investment Act).

Le Royaume-Uni reste le premier marché de Goodwin en termes de chiffre d’affaires, avec 29% du total, mais le marché américain a vu sa part passer à environ 24%, selon son dernier rapport annuel.

Cerberus, cofondé par le secrétaire adjoint américain à la Défense Steve Feinberg, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 0,7376 livre)