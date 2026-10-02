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La société brésilienne Petrobras fait une nouvelle découverte pétrolière au large de l'État d'Amapá
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 22:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des informations issues de la conférence de presse)

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA a annoncé vendredi avoir fait une nouvelle découverte de pétrole en eaux ultra-profondes au largede l’État d’Amapá,dans une région connue sous le nom de « Marges équatoriales » qu’elle considère comme sa nouvelle frontière pétrolière la plus prometteuse.

Selon un communiqué déposé auprès des autorités boursières, une couche pétrolifère a été découverte dans le puits Morpho, marquant ainsi une nouvelle découverte dans le bloc FZA-M-59, où la société avait déjà identifié des hydrocarbures en août.

* La découverte a été réalisée dans un deuxième réservoir, situé plus en profondeur dans le même puits que celui de la découverte pétrolière du mois d’août, selon la société

* Les travaux sur le puits devraient s’acheverd’ici fin octobre, a déclaré vendredi la directrice générale Magda Chambriard aux journalistes

* Petrobras forera trois nouveaux puits dans la région afin de déterminer si une production commerciale est viable dans le bassin de Foz do Amazonas, une zone écologiquement sensible

* Petrobras dispose encore de sept puits pour lesquels une licence de forage doit être obtenue dans la région, a précisé Mme Chambriard

* Foz do Amazonas présente des similitudes géologiques avec les eaux offshore de la Guyane, où ExxonMobil XOM.N exploite d’immenses gisements

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