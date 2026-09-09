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La société brésilienne Patria Investments recule après la révision à la baisse de son titre par BofA
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 20:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de Patria Investments PAX.O recule de 3,8 % à 10,77 dollars lors des échanges de l'après-midi

** BofA Securities abaisse la note du gestionnaire d'actifs alternatifs de "neutre" à "sous-performance"; réduit son objectif de cours de 14 $ à 10 $, soit une baisse de 10,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage explique que la détérioration de la situation macroéconomique au Brésil est l’un des principaux facteurs à l’origine de cette révision à la baisse

** PAX est la plus grande entreprise spécialisée dans les marchés privés d’Amérique latine, tandis que le Brésil reste son principal marché géographique après une période de fusions-acquisitions internationales importantes qui ont permis de diversifier ses activités — BofA

** Elle ajoute que la baisse des rendements du capital-investissement affaiblit également les perspectives de croissance organique de PAX

** Sur 7 sociétés de courtage, 3 attribuent à l’action la note "acheter", 3 "conserver" et 1 "vendre"; objectif de cours médian à 15 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action PAX affichait une baisse de 29,5 % depuis le début de l’année

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