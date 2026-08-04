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La société brésilienne Mombak livre en avance à Google et à d'autres acheteurs, ce qui donne un coup de pouce aux crédits de suppression du carbone
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

La start-up brésilienne spécialisée dans le reboisement, Mombak, a annoncé mardi avoir livré ses premiers crédits de suppression de carbone en Amazonie avec plus de deux ans d’avance sur le calendrier prévu, une étape importante qui pourrait contribuer à renforcer la confiance dans un marché longtemps miné par des inquiétudes concernant la qualité des projets et les retards de livraison.

L'entreprise a précisé que ces crédits avaient été livrés à des acheteurs tels que Google GOOGL.O , McKinsey et McLaren Racing , qui s'attendaient tous à les recevoir en 2028. Bain & Company, Climeworks, Commons et Union Square Ventures ont également reçu des crédits.

Mombak restaure des terres agricoles et des pâturages dégradés dans la forêt amazonienne brésilienne en plantant des espèces d’arbres indigènes, générant ainsi des crédits à partir du dioxyde de carbone capturé par les forêts, qui peuvent être vendus à des entreprises cherchant à compenser leurs émissions.

La start-up a planté près de 15 millions d’arbres sur 12 exploitations agricoles en Amazonie, et cette première émission représente plus de 21.000 tonnes de dioxyde de carbone retirées de l’atmosphère, a-t-elle indiqué.

« Le marché du carbone a malheureusement connu de nombreuses difficultés liées à des livraisons insuffisantes ou tardives de la part des fournisseurs à tous les niveaux », a déclaré à Reuters Dan Harburg, directeur commercial de Mombak.

« Le fait d’avoir pris deux ans d’avance sur certaines de nos premières livraisons est vraiment précieux pour les relations que nous tissons avec nos acheteurs actuels et avec d’autres acheteurs », a-t-il ajouté, précisant que Mombak avait également vendu certains crédits sur le marché au comptant.

Ces crédits constituent également les premières livraisons dans le cadre de la Symbiosis Coalition, un groupe d’acheteurs – comprenant notamment Google et Microsoft MSFT.O – de crédits de suppression du carbone basés sur la nature, qui s’est engagé à contracter plus de 20 millions de tonnes de compensations d’ici 2030.

Cette transaction montre que le financement carbone pourrait contribuer à déployer à grande échelle des solutions climatiques lorsque les développeurs et les acheteurs respectent des normes plus rigoureuses, a déclaré la directrice exécutive de la coalition, Julia Strong.

« Cela prouve que lorsque les acheteurs s’engagent, ces projets peuvent réellement être mis en œuvre et produire l’impact annoncé », a déclaré Mme Strong.

Mombak prévoit une émission supplémentaire de 55.000 crédits fin 2026, a-t-elle indiqué.

Le marché du carbone naissant au Brésil a suscité l’intérêt des investisseurs et des prêteurs ces dernières années, alors que les entreprises recherchent des projets de suppression du carbone de haute qualité pour atteindre leurs objectifs climatiques. Les géants de la technologie, par exemple, cherchent des moyens d’atténuer les impacts des investissements colossaux dans des centres de données très gourmands en énergie destinés à l’IA.

Certains détracteurs affirment toutefois que ces compensations permettent aux pollueurs d’éviter de réduire leurs émissions.

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