La société belge Aikido lance un modèle d'IA dédié à la cybersécurité alors que la demande d'outils locaux ne cesse de croître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société belge de cybersécurité Aikido a lancé lundi un modèle d’intelligence artificielle aux poids ouverts conçu pour les applications de cybersécurité, dans le but d’aider les entreprises à utiliser des outils de sécurité basés sur l’IA sans avoir à transmettre de code sensible à des prestataires externes.

Les inquiétudes croissantes concernant l’utilisation de l’IA par des criminels pour identifier et exploiter les failles logicielles ont alimenté la demande d’outils défensifs basés sur l’IA pouvant être exécutés localement.

* "Altar" est une version compressée et personnalisée du modèle ouvert GLM-5.3 de Z.AI et sera disponible librement pour des déploiements locaux, a indiqué la société

* Ce modèle sera intégré aux solutions d’Aikido déployées chez des clients tels que la banque belge Belfius SFDPIA.UL .

* Aikido, l’une des principales entreprises européennes de cybersécurité, a atteint en janvier une valorisation de 1 milliard de dollars (soit 871,31 millions d’euros).

(1 euro = 1,1477 dollar)