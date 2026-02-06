La société belge Agomab Therapeutics lève 200 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Agomab Therapeutics a levé 200 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a annoncé la société jeudi, préparant ainsi le terrain pour les débuts de la société biopharmaceutique sur le Nasdaq.

Agomab a vendu 12,5 millions d'American Depositary Shares (ADS) à 16 dollars l'unité, dans la fourchette de prix commercialisée de 15 à 17 dollars par ADS. L'introduction en bourse a valorisé la société à 779,8 millions de dollars.

La montée en flèche des marchés boursiers et la demande refoulée de nouvelles cotations ont suscité un regain d'activité au début de l'année 2026.

Selon Renaissance Capital, fournisseur d'études sur les introductions en bourse et les ETF, il s'agira de la semaine la plus chargée pour les offres importantes depuis 2021, l'activité de cotation s'accélérant après la fermeture historique du gouvernement américain qui a perturbé le flux d'opérations l'année dernière.

Agomab se concentre sur le développement de traitements pour les maladies immunitaires et inflammatoires, en commençant par les affections fibrotiques chroniques.

Son pipeline comprend ontunisertib (AGMB-129), un inhibiteur d'ALK5 oral, limité à l'intestin, pour la maladie de Crohn fibrosténosante, une forme sévère de la maladie de Crohn caractérisée par des structures causées par l'inflammation qui conduisent souvent à la chirurgie.

La société a enregistré une perte nette de 45,1 millions d'euros ($53,10 millions de dollars) pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 34,5 millions d'euros pour la période de l'année précédente.

La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AGMB".

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners et Van Lanschot Kempen sont les souscripteurs de l'offre.

(1 $ = 0,8494 euro)