La société australienne Treasury Wine enregistre une charge de 394 millions de dollars pour restructurer ses activités aux États-Unis ; son cours de bourse grimpe

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* Prévoit un EBITS de 492,3 millions de dollars australiens pour l'exercice 2026, un chiffre supérieur à la fourchette indiquée dans ses prévisions

* Annonce une charge supplémentaire après impôts de 558,4 millions de dollars australiens

* Va procéder à une dépréciation de ses stocks de vin en vrac afin de rééquilibrer sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis

(Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action et les commentaires des analystes) par Roshan Thomas

La société australienne Treasury Wine Estates

TWE.AX a annoncé lundi qu’elle allait restructurer ses activités aux États-Unis en mettant des vignobles en jachère, en procédant à des dépréciations de marques et en dépréciant ses stocks, ce qui entraînera une charge après impôts de 558,4 millions de dollars australiens (394,4 millions de dollars américains).

L’action du propriétaire de Penfolds a progressé de 7,9 % pour atteindre 5,86 dollars australiens, son plus haut niveau depuis début décembre 2025, les investisseurs ayant salué ces mesures et le producteur de vin ayant annoncé que ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin dépasseraient ses prévisions antérieures.

Ces décisions aux États-Unis font suite à une revue stratégique de ses activités dans les Amériques lancée en juin, après qu’une baisse de la demande a laissé la division avec une capacité excédentaire dans la chaîne d’approvisionnement et des niveaux de stocks élevés.

Le ralentissement de la consommation et l’excédent d’offre pèsent sur les producteurs de vin du monde entier.

Dans le cadre de cette refonte, Treasury Wine a annoncé qu’elle réduirait les volumes de production des millésimes de la North Coast à partir de 2026, notamment en mettant des vignobles en jachère afin de diminuer les volumes de raisins récoltés, ce qui entraînera des dépréciations d’actifs sur l’ensemble de son réseau américain.

La société basée à Melbourne a également indiqué qu’elle procéderait à des dépréciations de stocks, principalement de vin en vrac, qu’elle prévoit de gérer par le biais de ventes sur les marchés du vin en vrac et d’une reclassification interne.

La dépréciation de la marque concerne principalement DAOU, Frank Family Vineyards et Beaulieu Vineyard, à la suite d’un examen des valeurs comptables des actifs au 30 juin.

Cette charge s’ajoute à une dépréciation comptabilisée au cours du premier semestre de l’exercice 2026, a précisé la société.

« Les investisseurs semblent encouragés par cette action décisive sur un problème de longue date, tandis que la revue stratégique préserve une certaine flexibilité pour la cession d’actifs et une restructuration plus large aux États-Unis, ce qui soutient une thèse de réévaluation à plus long terme », a déclaré Marc Jocum, stratège principal en produits et investissements chez Global X ETFs.

Malgré cette charge, Treasury Wine a indiqué que le résultat avant intérêts, impôts, SGARA et éléments exceptionnels (EBITS) non audité pour l’exercice clos le 30 juin devrait s’établir à 492,3 millions de dollars australiens, soit un niveau supérieur à sa fourchette prévisionnelle comprise entre 480 et 490 millions de dollars australiens.

La société a également réitéré ses prévisions selon lesquelles l’EBITS de l’exercice 2027 devrait être au moins équivalent à celui de l’exercice 2026.

RBC Capital Markets a qualifié cette mise à jour de globalement positive, soulignant que les résultats étaient supérieurs aux prévisions de la société et aux attentes du marché.

Le courtier a ajouté que ces dépréciations étaient de nature non monétaire et reflétaient les efforts nécessaires de rééquilibrage de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. (1 dollar américain = 1,4158 dollar australien)