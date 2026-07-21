La société australienne Telix Pharmaceuticals en hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel encourageant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour: notes de Citi et Jefferies)

21 juillet - ** L'action de Telix Pharmaceuticals TLX.AX progresse jusqu'à 4,2 % à 15,73 dollars australiens, sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 6 juillet

** Le géant de la biopharmacie affiche un chiffre d'affaires de 247 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, en hausse de 21 % par rapport à l'année dernière

** Il prévoit également un chiffre d’affaires et d’autres revenus supérieurs à 1 milliard de dollars pour l’exercice 2026

** Nous estimons que cela pourrait faire remonter le consensus pour l’exercice 2026 de quelques points de pourcentage, mais pourrait également soulever certaines questions quant à la répartition de la croissance entre les trimestres – Citi

** Jefferies relève son objectif de cours pour la société de 27,40 dollars australiens à 29 dollars australiens par action; l'analyste voit un potentiel de hausse significatif si ses produits sont approuvés

** Le titre affiche une hausse de 37,3% depuis le début de l'année, en incluant les variations de la journée