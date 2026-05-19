La société australienne TechnologyOne voit des opportunités dans les changements des collectivités locales britanniques

par Byron Kaye, Jasmeen Ara Islam Shaikh et Kumar Tanishk

La société australienne TechnologyOne a déclaré mardi qu'elle s'attendait à continuer de bénéficier de réductions de coûts à un moment où une vague de législateurs populistes s'apprête à prendre le pouvoir au sein des collectivités locales britanniques, qui comptent parmi les principaux clients de l'entreprise .

TechnologyOne, qui commercialise des logiciels interactifs dotés de fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées auprès des conseils municipaux et des établissements d'enseignement supérieur, a atteint ses prévisions de bénéfices pour le premier semestre et a déclaré que l'accent mis sur l'efficacité continuerait d'attirer de nouveaux clients.

La société cotée en bourse en Australie s'est développée au Royaume-Uni pendant deux décennies et dessert aujourd'hui quelque 73 collectivités locales, remportant de plus en plus de communes importantes au détriment des fournisseurs traditionnels, à mesure que les collectivités fusionnent pour réduire leurs coûts.

"Lorsque les temps sont durs... les collectivités locales... cherchent des moyens de faire des économies, et vous faites des économies en utilisant notre logiciel car nous automatisons les services administratifs", a déclaré le directeur général Edward Chung lors d'une interview, soulignant les pressions financières qui sous-tendent la fusion des conseils municipaux et la réaction négative des électeurs.

Le parti populiste Reform UK de Nigel Farage a remporté plus de 1.000 sièges dans les collectivités locales lors des élections de ce mois-ci, ce que M. Chung a attribué à la "nécessité d'être plus efficace" et d'offrir "de meilleurs services aux citoyens".

La croissance au Royaume-Uni dépasse celle du marché domestique de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires augmentant d'environ 50% par an à partir d'une base plus modeste qu'en Australie. L'entreprise s'attend à ce que ses activités au Royaume-Uni dépassent son plus grand marché australien, l'État de Nouvelle-Galles du Sud, d'ici deux ans.

M. Chung a également écarté les craintes selon lesquelles l'IA remplacerait les entreprises de logiciels en tant que service (SaaS), affirmant que les clients du secteur public de TechnologyOne, peu enclins à prendre des risques, contribueraient à la protéger. L'entreprise a ajouté que ses logiciels spécialisés étaient moins exposés au risque de remplacement par l'IA que les fournisseurs de SaaS génériques.

TechnologyOne a annoncé un bénéfice net de 66,8 millions de dollars australiens pour le semestre clos le 31 mars, en ligne avec les prévisions consensuelles de 66,9 millions de dollars australiens, soit une hausse de 6%. La société a réitéré ses prévisions de croissance du bénéfice annuel de 18% à 20% et a relevé son dividende intermédiaire à huit cents par action, contre six cents un an plus tôt.

Pourtant, l'action a chuté de 3% dans l'après-midi, les investisseurs sanctionnant ce titre à forte valorisation pourl'absence de surprises positives dans un résultat par ailleurs bien accueilli, selon les analystes.

"Le marché attendait sans doute que la direction revoie officiellement à la hausse ses prévisions plutôt que de se contenter de les réaffirmer", a déclaré William Taylor, directeur des opérations chez ETFShares.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rédaction entièrement remaniée, ajout de citations du directeur général aux paragraphes 4 et 5)