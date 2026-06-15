La société australienne Tamboran Resources s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de deux mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 juin - ** L'action de Tamboran Resources TBN.N TBN.AX a grimpé de 14,9 % pour atteindre 0,270 dollar australien, s'apprêtant à connaître sa meilleure journée boursière depuis le 30 mars
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 9 avril
** TBN est une société indépendante d'exploration et de production de gaz naturel basée en Australie
** Du côté de l'actualité du secteur, Woodside Energy
WDS.AX a déclaré lundi n'avoir connaissance d'aucune proposition impliquant le géant américain Exxon Mobil
XOM.N et ne pas être engagée dans des discussions concernant une éventuelle transaction
** TBN affiche une hausse de 27,4 % cette année, en incluant la progression du jour
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer