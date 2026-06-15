information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 05:22

La société australienne Tamboran Resources s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de deux mois

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15 juin - ** L'action de Tamboran Resources TBN.N TBN.AX a grimpé de 14,9 % pour atteindre 0,270 dollar australien, s'apprêtant à connaître sa meilleure journée boursière depuis le 30 mars

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 9 avril

** TBN est une société indépendante d'exploration et de production de gaz naturel basée en Australie

** Du côté de l'actualité du secteur, Woodside Energy

WDS.AX a déclaré lundi n'avoir connaissance d'aucune proposition impliquant le géant américain Exxon Mobil

XOM.N et ne pas être engagée dans des discussions concernant une éventuelle transaction

** TBN affiche une hausse de 27,4 % cette année, en incluant la progression du jour