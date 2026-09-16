La société australienne Reliance Worldwide accepte l'offre de rachat de Brookfield, d'un montant de 2,9 milliards de dollars

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(Mise à jour du cours de clôture au paragraphe 2 et ajout de précisions au paragraphe 4)

* L'action Reliance Worldwide atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an

* Le conseil d'administration de Reliance recommande l'offre de Brookfield

* Brookfield a fait trois approches auprès de Reliance au cours du premier semestre 2026

La société australienne Reliance Worldwide RWC.AX va soutenir une offre de rachat de près de 2,9 milliards de dollars émanant de la société d'investissement internationale Brookfield BN.TO , a-t-elle annoncé mercredi, alors que le fabricant de matériel de plomberie est confronté aux répercussions persistantes des droits de douane américains et à l'incertitude économique.

L'action Reliance a bondi de plus de 7% en début de séance mercredi, pour atteindre 4,65 dollars australiens à 00 h 15 GMT, son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière. Le titre a ensuite vu ses gains se réduire pour clôturer en hausse de près de 3,5% à 4,48 dollars australiens, surperformant la hausse de 0,3% de l'indice S&P/ASX200 .AXJO .

Reliance a indiqué que Brookfield avait choisi de libeller son offre en dollars, à 3,38 dollars par action, ce qui équivaut à l'offre de 4,75 dollars australiens faite en août. Les investisseurs pourront choisir d'être payés en dollars américains ou en dollars australiens si l'opération se concrétise et est approuvée par les actionnaires, a précisé Reliance.

“Le conseil d’administration est unanime pour considérer que cette opération est dans le meilleur intérêt des actionnaires de RWC”, a déclaré Russell Chenu, président de Reliance Worldwide, dans un communiqué.

LES GRANDS FONDS DE RETRAITE POURRAIENT ÊTRE DÉCISIFS POUR L’APPROBATION

Deux des plus grands fonds de pension australiens, AustralianSuper et Aware Super, détiennent environ 20,2% de Reliance et auront leur mot à dire dans l’approbation de l’opération. AustralianSuper n’a pas souhaité s’exprimer sur la question de savoir si l’offre de Brookfield serait soutenue. Aware Super n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En 2023, AustralianSuper avait voté contre l’offre de Brookfield, d’un montant de 10,6 milliards de dollars, sur Origin Energy ORG.AX , qui avait finalement été rejetée par les investisseurs.

Reliance tire la majeure partie de ses bénéfices de l’Amérique du Nord, où, selon son directeur général Heath Sharp, les perspectives de l’entreprise ont été durement touchées par les droits de douane.

Le chiffre d’affaires de la société sur le continent américain a reculé de 4% au cours de son exercice 2026, tandis que son résultat d’exploitation ajusté a chuté de plus de 11% en raison de l’impact des droits de douane américains, de la baisse des volumes et de la hausse des coûts des intrants.

Brookfield a fait trois propositions au cours du premier semestre avant de revenir en août avec une quatrième, d’une valeur de 4,75 dollars australiens par action .

Les deux sociétés avaient convenu d'une clause de “Go Shop”, inhabituelle dans les transactions australiennes, qui permet à Reliance Worldwide de solliciter des offres concurrentes, de partager les documents relatifs à la due diligence et de négocier les conditions. Brookfield a le droit d'égaler au minimum toute nouvelle offre.