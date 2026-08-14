La société australienne QBE dépasse les prévisions de bénéfices et maintient ses perspectives annuelles

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* Co maintient ses prévisions pour l'exercice 2026 malgré 75 millions de dollars de sinistres liés au Moyen-Orient

* La croissance des primes en Amérique du Nord et à l'international a soutenu les résultats

* Le dividende intermédiaire passe à 33 cents australiens par action

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

La compagnie d'assurance australienne QBE Insurance QBE.AX a dépassé vendredi les estimations de bénéfices pour le premier semestre et a maintenu ses prévisions annuelles, la croissance des primes et la baisse des coûts liés aux catastrophes ayant contribué à compenser les sinistres liés au conflit au Moyen-Orient.

La résilience de ses activités de souscription et sa diversification mondiale ont stimulé les performances de QBE et lui ont permis de se démarquer dans un contexte mitigé pour les résultats des assureurs australiens.

Jeudi, son concurrent IAG a annoncé des résultats en trésorerie annuels inférieurs aux attentes, tandis que Suncorp a publié des résultats en trésorerie annuels légèrement supérieurs aux prévisions du marché.

QBE, qui opère dans 27 pays, dont les États-Unis, a maintenu ses prévisions pour 2026: une croissance des primes brutes souscrites à taux directeur constant comprise dans une fourchette de pourcentage à un chiffre moyen et un ratio d’exploitation combiné d’environ 92,5 %.

Un ratio inférieur à 100 % signifie que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé en indemnités, commissions et autres charges.

La société a également annoncé une hausse de 6 % de ses primes brutes émises à taux directeur constant pour le premier semestre, soutenue par une croissance ciblée sur les marchés internationaux et en Amérique du Nord.

La croissance de ses activités à l’étranger lui a permis d’absorber environ 75 millions de dollars de sinistres liés au conflit au Moyen-Orient, qui, selon elle, sont restés en deçà de ses prévisions.

Son coût net des sinistres liés aux catastrophes est passé de 479 millions de dollars un an plus tôt à 445 millions de dollars, un montant inférieur à la provision pour catastrophes du premier semestre, qui s’élevait à 517 millions de dollars.

Le résultat net ajusté de QBE après impôts s’est élevé à 1 033 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 997 millions de dollars un an plus tôt, dépassant légèrement l’estimation de VA qui s’élevait à 1,02 milliard de dollars.

L'assureur basé à Sydney a également annoncé un dividende intermédiaire de 33 cents australiens par action, contre 31 cents australiens par action annoncés un an plus tôt.

(1 dollar = 1,4162 dollar australien)