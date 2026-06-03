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La société australienne Northern Star Resources en hausse après que Morningstar a déclaré que la vente profiterait aux actionnaires
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 04:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action dans le premier paragraphe, détails)

3 juin - ** Les actions de la société minière aurifère australienne Northern Star Resources NST.AX ont grimpé de 8,4 % pour atteindre 22,790 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 23 avril

** Les analystes de Morningstar estiment qu'une vente deNST “ serait bénéfique pour ses actionnaires ”

** La société de recherche en investissement met toutefois en garde ses concurrents plus importants, tels que Newmont

NEM.N , Barrick Mining ABX.TO , Agnico Eagle AEM.TO et Kinross K.TO , les invitant à rester prudents et à ne pas s'engager avec NST à moins qu'un accord ne soit financièrement judicieux

** En début de semaine, l'investisseur activiste Elliott Investment Management a révélé détenir une participation de plus d'un milliard de dollars australiens (717,70 millions de dollars) dans NST et a appelé la société à lancer une révision stratégique qui envisagerait une vente

** “ Une vente permettrait également à Elliott d'obtenir un retour sur investissement rapide — et probablement satisfaisant ” - Morningstar

** Selon Morningstar, les actions de NST se négocient avec une prime de 40 % par rapport à leur évaluation, probablement parce que le marché table sur le maintien du prix de l'or à un niveau élevé

** Les actions de NST ont reculéde 17 % depuis le début de l'année, en incluant les fluctuations de la journée

(1 $ = 1,3933 dollar australien)

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