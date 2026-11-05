La société australienne NEXTDC rebondit ; qualifie l'offre d'achat de Goodman et Digital Realty d'« opportuniste »

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L'opérateur australien de centres de données NEXTDC NXT.AX a déclaré jeudi que son conseil d'administration considérait comme « opportuniste » une opération de book-building sur le marché secondaire menée par une entité détenue par Goodman Group GMG.AX et Digital Realty

DLR.N , et qu'il n'avait reçu aucune proposition de rachat.

L'action NEXTDC s'est envolée en début de séance, bondissant de 45,8% à 9,52 dollars australiens à 23h36 GMT, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière de son histoire. Le titre avait perdu 45,8% en octobre.

Mercredi, Goodman Group et Digital Realty ont proposé de racheter jusqu’à 9,9% de NEXTDC dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (501,14 millions de dollars), a rapporté Reuters, citant une lettre d’intentions.

Cette acquisition intervient après la chute du cours de l’action NEXTDC en octobre , lorsque la société a annoncé un retard dans la mise en service de son site M3 à Melbourne, revu ses prévisions à la baisse et suspendu ses nouveaux projets de développement. L’opération permettrait à deux opérateurs de centres de données concurrents de détenir une participation de près de 10% dans l’opérateur australien.

NEXTDC a déclaré avoir pris note de la déclaration faite par Goodman et Digital Realty aux investisseurs lors de la procédure de book-building post-marché, selon laquelle ils n’ont « aucune intention de soumettre une proposition de rachat ou de lancer une offre publique d’achat sur la société à l’heure actuelle, mais se réservent le droit de le faire ».

« Cette prise de participation intervient deux semaines après l’annonce faite par NEXTDC le 21 octobre 2026 concernant le retard d’alimentation électrique du site M3 de Melbourne et la révision de ses prévisions pour l’exercice 2027, et a été réalisée par le biais d’une mise en livre ouverte après clôture réservée aux investisseurs institutionnels », a ajouté la société dans son communiqué, précisant que le conseil d’administration examinerait toute proposition de rachat de bonne foi au cas par cas.

NEXTDC avait déclaré en octobre qu’elle mettrait également en suspens tous ses nouveaux projets de développement et acquisitions foncières dans un avenir prévisible. Elle avait également indiqué qu’elle évaluerait les opportunités de recyclage de capital, y compris la vente éventuelle de certains sites de développement.

Ni Digital Realty ni Goodman Group n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(1 dollar = 1,4267 dollars australiens)