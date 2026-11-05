La société australienne NEXTDC enregistre une hausse record grâce à l'acquisition massive d'actions de Goodman et de Digital Realty

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5 novembre - ** Les actions de la société australienne NEXTDC

NXT.AX ont progressé de 45,8 % pour atteindre 9,520 dollars australiens, enregistrant ainsi leur plus forte hausse intrajournalière jamais observée

** Le conseil d’administration de l’opérateur de centres de données considère comme "opportuniste" une opération de bookbuilding post-marché menée par Ackland Investments No.1 Trust, une entité détenue par Goodman Group GMG.AX et Digital Realty Trust DLR.N

** Ackland cherche à acquérir jusqu’à 9,9 % des actions de NEXTDC au prix de 9,50 dollars australiens par action, dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (501,14 millions de dollars), selon une lettre d’intentions

** NEXTDC indique que son conseil d’administration n’a reçu aucune proposition de rachat à ce jour

** Environ 66,3 millions d'actions ont changé de mains, soit près de 7,4 fois la moyenne sur 30 jours

** Le titre NXT affiche une baisse de 25,5 % depuis le début de l'année

(1 dollar = 1,4267 dollar australien)