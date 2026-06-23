La société australienne Marquee Resources atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois grâce à l'acquisition d'un projet de tungstène aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Le titre de la société australienne Marquee Resources MQR.AX a grimpé jusqu'à 60% pour atteindre 0,008 dollar australien, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 25 juillet 2025

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 18 mai ** La société d’exploration spécialisée dans les éléments de terres rares signe un accord en vue d’acquérir 100% de la propriété Tungsten Mountain, située dans le Nevada, aux États-Unis

** La société précise que cette propriété est un site ayant fait l’objet d’une exploitation minière historique, géologiquement bien défini et disposant d’un historique de production documenté

** Le titre de la société avait fait l’objet d’une suspension de cotation depuis le 18 juin et a repris la cotation le 23 juin

** Le titre phare a perdu 25% depuis le début de l’année