La société australienne Kinetiko cherche à accélérer le lancement de sa production de gaz en Afrique du Sud

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* Kinetiko dépose une demande de droit d'exploitation terrestre

* Vise à terme au moins 1 tcf de gaz récupérable

* Du gaz conventionnel peu profond à proximité de clients potentiels

La société australienne Kinetiko

KKO.AX a engagé une procédure d’autorisation en deux étapes afin d’accélérer la production de gaz sur son projet sud-africain de Brakfontein, face à une pénurie nationale de gaz qui se profile, a déclaré son président exécutif.

* La société sollicite à la fois un droit de production complet et un permis d’échantillonnage à grande échelle, ce qui, selon le président exécutif Adam Sierakowski, pourrait être approuvé plus rapidement et permettre une production limitée de gaz d’ici six mois.

* L’Afrique du Sud se tourne vers le gaz dans le cadre de sa transition visant à abandonner sa principale source d’énergie, le charbon, et le projet de Kinetiko offre au gouvernement une option d’approvisionnement local, en complément des terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié .

* Kinetiko a indiqué que son droit de production complet devrait être en vigueur d’ici fin 2027. S’il était accordé, il s’agirait seulement du deuxième droit de production de gaz onshore en Afrique du Sud.

* “Nous pourrions obtenir l’autorisation de produire une petite quantité de gaz au cours des six prochains mois, mais nous visons le démarrage de la phase 1 de production pour fin 2027”, a déclaré M. Sierakowski à Reuters.

* Dans le cadre du développement de la première phase d’un projet de gaz naturel comprimé, Kinetiko envisage d’augmenter progressivement ses volumes sur l’ensemble de son périmètre d’exploitation, selon une stratégie de “grappes glissantes”, avec pour objectif de convertir ses ressources gazières certifiées actuelles de 6 billions de pieds cubes en plus d’un tcf de gaz récupérable.

* Les nouveaux terrains acquis pourraient présenter un potentiel de croissance dépassant les 10 tcf, a-t-il ajouté à propos des gisements de gaz conventionnel peu profonds de Kinetiko, situés à proximité de grands utilisateurs industriels tels que Sasol SOLJ.J , le fournisseur d’électricité Eskom et des sociétés minières.

* M. Sierakowski a déclaré que la société était “très confiante” quant à sa capacité à contribuer à répondre à la demande avant le scénario de “rupture gazière” de 2030, lorsque l’Afrique du Sud sera confrontée à des pénuries de gaz.