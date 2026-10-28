La société australienne Janus Electric en hausse après avoir décroché un investissement de 1,4 million de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le cours de l'action Janus Electric

JNS.AX a grimpé jusqu'à 10,2%, atteignant 0,65 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 12 octobre

** L'entreprise spécialisée dans les technologies pour véhicules électriques a obtenu un investissement de 2 millions de dollars australiens (1,41 million de dollars) de la part du fabricant de batteries lithium-ion Electrovaya Inc

ELVA.TO

** Elle passe également ses premières commandes auprès d’Electrovaya pour des systèmes de batteries lithium-ion d’une valeur de 37,5 millions de dollars australiens, en vue du déploiement prévu de ses camions aux États-Unis et au Canada

** Le titre progresse pour la cinquième séance consécutive

** Le titre affiche une hausse de 1 059,1% depuis le début de l’année, en incluant les variations de la séance actuelle

(1 dollar US = 1,4229 dollar australien)