La société australienne Ingenia s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis juin après avoir rejeté l'offre de rachat de Warburg Pincus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de la société australienne Ingenia Communities INA.AX devraient afficher une hausse hebdomadaire de près de 8%, leur meilleure performance depuis la mi-juin

** En début de semaine, le promoteur immobilier a rejeté une offre publique d'achat émanant de Warburg Pincus et de ses filiales, qui valorisait la société à environ 1,94 milliard de dollars australiens (1,39 milliard de dollars)

** La société de capital-investissement basée à New York a proposé de racheter toutes les actions d’Ingenia à 4,75 dollars australiens chacune, soit une prime de plus de 30% par rapport au cours de clôture de l’INA avant l’annonce

** Dans une réponse par e-mail adressée à Reuters, Warburg Pincus a déclaré rester ouvert à un "dialogue constructif" avec le conseil d’administration d’Ingenia

** Le titre progresse de 2,1%; ses pertes depuis le début de l’année s’élèvent à environ 24%

(1 dollar = 1,3968 dollar australien)