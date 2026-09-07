La société australienne Ingenia s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 16 ans après avoir rejeté une offre d'achat de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 septembre - ** L'action de la société australienne Ingenia Communities INA.AX a progressé de 17,1 % pour atteindre 4,275 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 12 août 2010

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 26 août; il est en tête des hausses de l’indice de référence ASX 200 .AXJO

** Le promoteur immobilier Ingenia Communities annonce avoir rejeté une offre de rachat émanant de la société de capital-investissement Warburg Pincus et de ses filiales, qui valorisait la société à environ 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars)

** Warburg Pincus, dont le siège est à New York, a proposé de racheter toutes les actions d’Ingenia à 4,75 dollars australiens chacune, soit une prime de plus de 30 % par rapport au dernier cours de clôture d’INA

** Dans une réponse par e-mail adressée à Reuters, Warburg Pincus indique qu’elle reste ouverte à un "dialogue constructif" avec le conseil d’administration d’Ingenia

** Le titre a clôturé en hausse de 16,7 %, ramenant ses pertes depuis le début de l’année à 17,5 %

(1 dollar américain = 1,3881 dollar australien)