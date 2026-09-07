La société australienne Ingenia rejette l'offre publique d'achat de Warburg Pincus ; son cours bondit

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* Ingenia Communities rejette l'offre publique d'achat de Warburg Pincus

* Cette proposition valorisait Ingenia à 1,4 milliard de dollars

* Le titre progresse de plus de 20 %, en passe de connaître sa meilleure journée depuis près de 17 ans

* Warburg Pincus se dit ouvert à un "dialogue constructif"

(Réécriture et ajout des variations du cours de l'action au paragraphe 2)

La société australienne Ingenia Communities INA.AX a rejeté l'offre publique d'achat de Warburg Pincus, d'un montant de 1,94 milliard de dollars australiens (1,4 milliard de dollars), estimant qu'elle sous-évaluait le promoteur immobilier, ce qui a entraîné une forte hausse de son cours.

À 01h20 GMT, l'action de la société avait progressé de plus de 20 % à 4,39 dollars australiens, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en près de 17 ans.

Warburg, qui avait proposé 4,75 dollars australiens par action de la société australienne, soit une prime de plus de 30 % par rapport à son cours de clôture de vendredi, a déclaré à Reuters qu’elle restait disposée à "dialoguer de manière constructive" avec le conseil d’administration d’Ingenia.

Le conseil d’administration d’Ingenia a déclaré lundi que cette proposition sous-évaluait considérablement la société et n’était pas dans l’intérêt des actionnaires.

Le conseil d’administration s’est dit confiant quant aux opportunités de croissance et au potentiel d’augmentation de la taille et de l’efficacité de sa plateforme, qui propose un portefeuille d’actifs dans les domaines du lifestyle, de la location et des parcs de vacances.

Citi a estimé que cette évolution était positive pour le cours de l’action, compte tenu de la prime offerte, et a ajouté que la remontée du titre soutiendrait l’ensemble du secteur des baux fonciers.

Ingenia a précisé que la proposition de Warburg était subordonnée à l’abandon de son projet d’acquisition du promoteur immobilier résidentiel Peet PPC.AX , une opération qu’elle considère comme essentielle à sa stratégie.

Fin août, Ingenia avait proposé d'acquérir Peet dans le cadre d’une opération évaluée à 992,5 millions de dollars australiens, afin de renforcer sa présence sur le marché immobilier australien.

L’offre sur Ingenia s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt général des fonds d’investissement privés pour les sociétés cotées en bourse en Australie. Un consortium soutenu par KKR a proposé 7,7 milliards de dollars australiens pour le rachat de Steadfast Group SDF.AX et la société d’investissement suédoise EQT EQTAB.ST a lancé une offre publique d’achat de 9,4 milliards de dollars australiens sur Cleanaway Waste Management CWY.AX .

( 1 $ =1,3883$A)