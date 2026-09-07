La société australienne Ingenia Communities rejette l'offre de rachat de 1,4 milliard de dollars présentée par Warburg Pincus

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(Ajoute des précisions supplémentaires; paragraphes 2 à 6)

La société australienne Ingenia Communities INA.AX a annoncé lundi avoir rejeté une offre de rachat émanant de la société de capital-investissement Warburg Pincus et de ses filiales, qui valorisait le promoteur immobilier à environ 1,94 milliard de dollars australiens (1,4 milliard de dollars).

Warburg Pincus, dont le siège est à New York, avait proposé de racheter toutes les actions d’Ingenia à 4,75 dollars australiens chacune, soit une primede plus de 30% par rapport au dernier cours de clôture du titre.

Le conseil d’administration d’Ingenia a déclaré que la proposition de Warburg Pincus « sous-évaluait considérablement » Ingenia et n’était pas dans l’intérêt des actionnaires, tout en réaffirmant sa confiance dans les opportunités de croissance de la société et dans son potentiel à accroître la taille et l’efficacité de sa plateforme.

Ingenia a précisé que cette proposition était subordonnée à l'abandon de son projet d’acquisition du promoteur immobilier résidentiel Peet PPC.AX , une opération qu’elle considère comme essentielle à sa stratégie.

Fin août, Ingenia avait proposé de racheter Peet dans le cadre d’une opération évaluée à 992,5 millions de dollars australiens , afin d’étendre sa présence sur le marché immobilier australien.

Dans une réponse par e-mail adressée à Reuters, Warburg Pincus a déclaré rester ouvert à un “dialogue constructif” avec le conseil d’administration d’Ingenia.

(1 dollar américain = 1,3883 dollar australien)