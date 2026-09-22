La société australienne IDP rejette l'offre de rachat de Blackstone, d'un montant de 494 millions de dollars

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La société australienne IDP Education IEL.AX a déclaré mardi avoir rejeté une offre de rachat d'environ 694,7 millions de dollars australiens (493,79 millions de dollars) émanant de Blackstone, estimant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société.

Le 9 septembre, Blackstone Singapour a proposé 2,50 dollars australiens par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 56% par rapport au cours de clôture de l’action le 8 septembre.

IDP, copropriétaire de l’examen d’anglais IELTS, n’a pas précisé si elle avait reçu l’offre de rachat après ou pendant les heures d’ouverture du marché le 9 septembre.

Cette offre fait suite au rejet par IDP d'une précédente proposition de 2,30 dollars australiens par action émanant du repreneur.

IDP a déclaré mardi que son conseil d’administration considérait cette proposition comme "hautement opportuniste", compte tenu des défis actuels du secteur et de son programme de transformation pluriannuel en cours.

"Le conseil d’administration estime également que cette proposition indicative ne tient pas compte du potentiel de bénéfices futurs de l’entreprise… ni des avantages associés qui restent à concrétiser", a déclaré la société dans un communiqué.

L'action d'IDP, dont le siège est à Melbourne, a clôturé mardi en hausse de 20,7% à 2,16 dollars australiens, atteignant ainsi son plus haut niveau de clôture depuis le 19 août.

Blackstone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(1 dollar = 1,4069 dollar australien)