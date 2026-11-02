La société australienne Helia s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis juillet ; Morningstar met en garde contre un risque croissant de sinistres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(actualités)

2 novembre - ** L'action du groupe australien Helia HLI.AX recule de 7,4% à 5,020 dollars australiens, s'acheminant vers sa pire séance depuis le 21 juillet

** Le fournisseur d'assurance hypothécaire a annoncé vendredi une baisse de 53,1% de ses primes brutes souscrites depuis le début de l'année, à 82,5 millions de dollars australiens

** La société a attribué cette baisse à la perte du contrat avec la Commonwealth Bank of Australia, à l’extension du dispositif gouvernemental de garantie des dépôts et au ralentissement des prêts immobiliers

** Morningstar estime que le faible niveau récent des sinistres ne devrait pas perdurer, en raison de la baisse des prix de l’immobilier, de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation du chômage

** Morningstar revoit à la hausse ses prévisions de sinistres pour 2026 et 2027, tout en réduisant ses prévisions de bénéfices à court terme de 4% en moyenne

** Ajoute que les actions restent surévaluées compte tenu du risque croissant lié aux sinistres et des pressions sur les tarifs

** Le titre affiche une hausse de 8,2% depuis le début de l'année