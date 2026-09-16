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La société australienne Enova Mining s'effondre suite à un placement à prix réduit
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 03:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Le cours de l'action d'Enova Mining

ENV.AX chute jusqu'à 20 % pour atteindre 0,002 dollar australien, son plus bas niveau depuis le 18 août

** La société d’exploration de terres rares annonce une levée de fonds de 1,5 million de dollars australiens (1,07 million de dollars) par le biais d’un placement à 0,001 dollar australien par action, soit une décote de 66,7 % par rapport au dernier cours de clôture du titre

** La société prévoit en outre de procéder à une émission de droits visant à lever jusqu’à environ 495 200 dollars australiens au prix de 0,001 dollar australien par action

** La société obtient également une option d’achat de 100 % des parts du projet de monazite de Caraúbas, dans le nord-est du Brésil

** Plus de 36,1 millions d’actions ont changé de mains, soit environ 15 fois la moyenne sur 30 jours

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu 66,7 %, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 dollar = 1,4035 dollar australien)

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