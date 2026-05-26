La société australienne Element 25 examine un projet américain alors qu'elle cherche à renégocier ses contrats avec GM et Stellantis

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Le producteur de manganèse Element 25

E25.AX a annoncé mardi qu’il réexaminait son plan d’exécution du projet de production de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté (HPMSM) en Louisiane (États-Unis), invoquant l’évolution de la demande en véhicules électriques.

Le manganèse est une matière première essentielle pour les batteries des véhicules électriques et l'usine est développée en partenariat avec les géants de l'automobile General Motors et Stellantis, avec le soutien du département américain de l'Énergie.

* Element 25 a déclaré qu'elle est en pourparlers avec General Motors GM.N afin de renégocier son contrat, les modifications apportées au calendrier du projet ayant entraîné le non-respect des délais de livraison.

* La société mène également des discussions parallèles avec Stellantis STLAM.MI concernant leurs accords.

* "Le contexte a considérablement évolué au cours des 12 derniers mois, et il est essentiel que notre stratégie reflète les signaux actuels de la demande ainsi que la nouvelle composition chimique adoptée par les principaux équipementiers sur les marchés des véhicules électriques et des batteries", a déclaré Justin Brown, directeur général d'Element 25.

* La révision du projet en Louisiane portera sur des aspects tels que le choix du site et les contrats associés, la finalisation du financement du projet, le calendrier de construction et la mise à jour des accords de subvention avec le département américain de l’Énergie.

* Element 25 étend également ses activités à Butcherbird, en Australie-Occidentale, ce qui lui permettra d’approvisionner l’usine HPMSM prévue en Louisiane, ainsi que les clients du marché établi des ferroalliages (acier).