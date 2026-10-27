La société australienne Dexus en baisse après une décision de justice lui ordonnant de verser 21,1 millions de dollars à APAC et à d'autres parties

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27 octobre - ** Les actions de Dexus DXS.AX reculent de 2,1% à 5,66 dollars australiens, en passe d'enregistrer leur pire journée depuis le 1er octobre

** Le gestionnaire d’actifs immobiliers indique que la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a condamné sa filiale à verser environ 30 millions de dollars australiens (21,05 millions de dollars) à Australia Pacific Airports Corp (APAC), IFM Investors et d’autres

** Bien que la question de l’APAC continue de constituer un frein, la quantification des provisions et l’amélioration de la communication d’informations devraient aider les investisseurs cherchant à évaluer l’ampleur de la perte globale, selon les analystes de Citi

** Citi ajoute par ailleurs que les prévisions de la société pour l’exercice 2027 laissent entrevoir une baisse des bénéfices

** En baisse de 18% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4249 dollar australien)