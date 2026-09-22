La société australienne Cleanaway Waste Management en hausse ; Morningstar estime à 50 % les chances d'un rachat par EQT

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(Actualités)

22 septembre - **L'action de la société australienne Cleanaway Waste Management CWY.AX progresse de 1,1 % pour atteindre 2,69 dollars australiens

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur de la société de gestion des déchets à 2,80 dollars australiens par action

** L'agence estime à 50 % la probabilité que l'offre publique d'acquisition de 9,4 milliards de dollars australiens lancée par EQT Infrastructure aboutisse

** Considère que le maintien de l’intérêt d’EQT après quatre semaines de due diligence est "rassurant"

** Si l'opération ne se concrétise pas, Morningstar indique qu'elle ramènera son estimation de la juste valeur à 2,50 dollars australiens par action

** EQT avait signalé à la société qu’elle souhaitait mener à bien la transaction potentielle à un prix indicatif d’au moins 3,13 dollars australiens par action, soit une prime de 32 % par rapport au cours de clôture avant l’annonce de l’opération

** 9 analystes recommandent en moyenne "d'acheter", avec un objectif de cours médian de 3,10 dollars australiens – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CWYaffiche une hausse de plus de 3 %