La société australienne BluGlass en hausse après la signature d'un accord avec une entreprise américaine

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21 septembre - ** Le cours de l'action BluGlass BLG.AX progresse jusqu'à 12,2 % pour atteindre 0,275 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 9 septembre

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 31 août

** Le développeur de semi-conducteurs a conclu un accord de collaboration préliminaire avec la société américaine de photonique Coherent COHR.N pour le développement d’un dispositif à nitrure de gallium destiné aux microscopes, aux systèmes d’IRM et au secteur des télécommunications

** Cette collaboration est évaluée à 286 000 dollars australiens (203 832,20 dollars), l’étude de faisabilité initiale devant durer entre trois et cinq mois

** Le dispositif développé conjointement est conçu pour répondre aux besoins des applications scientifiques et médicales émergentes nécessitant une technologie laser à haute performance dans le spectre visible - Co

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a progressé de plus de 6 %

(1 dollar = 1,4031 dollar australien)