La société australienne BluGlass en hausse après la signature d'un accord avec une entreprise américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 septembre - ** Le cours de l'action BluGlass BLG.AX progresse jusqu'à 12,2 % pour atteindre 0,275 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 9 septembre
** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 31 août
** Le développeur de semi-conducteurs a conclu un accord de collaboration préliminaire avec la société américaine de photonique Coherent COHR.N pour le développement d’un dispositif à nitrure de gallium destiné aux microscopes, aux systèmes d’IRM et au secteur des télécommunications
** Cette collaboration est évaluée à 286 000 dollars australiens (203 832,20 dollars), l’étude de faisabilité initiale devant durer entre trois et cinq mois
** Le dispositif développé conjointement est conçu pour répondre aux besoins des applications scientifiques et médicales émergentes nécessitant une technologie laser à haute performance dans le spectre visible - Co
** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a progressé de plus de 6 %
(1 dollar = 1,4031 dollar australien)
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