La société australienne Beetaloo Energy s'associe à Halliburton pour un projet gazier lié à un centre de données basé sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beetaloo Energy Australia BTL.AX a annoncé jeudi avoir signé un accord non contraignant avec la société de services pétroliers Halliburton HAL.N afin de faire avancer un projet de conversion du gaz en électricité et de développement d’un centre de données dans le Territoire du Nord, en Australie.

Halliburton apportera son expertise technique pour évaluer et exploiter les ressources gazières destinées à Beetaloo Digital, un projet visant à alimenter en électricité des centres de données hyperscale et des infrastructures d’intelligence artificielle, sur un site de 185 hectares situé à Weddell, près de Darwin.

Beetaloo Energy a indiqué que Halliburton pourrait apporter son expertise en matière de développement de gisements, de forage, d’exécution de projets et de production d’électricité au gaz à échelle évolutive.

Alex Underwood, directeur général de Beetaloo Energy, a qualifié cet accord de nouvelle étape dans la constitution d’un groupe de partenaires spécialisés dans l’approvisionnement en gaz, la production d’électricité, les gazoducs et le développement de centres de données.

Le projet s'appuie sur les ressources gazières du bassin de Beetaloo et reste soumis à des études de faisabilité, à la conclusion d'accords avec les partenaires, au financement et aux autorisations réglementaires, a précisé la société.