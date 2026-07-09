La société australienne Amaero atteint son plus haut niveau depuis un mois grâce à la reprise de la production de poudre de titane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juillet - ** Le cours de l'action Amaero 3DA.AX progresse de 3,1% pour atteindre 0,335 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 9 juin ** Le producteur de poudres d’alliages a annoncé avoir repris la production de poudre de titane après une interruption de six semaines
** La société avait signalé le 15 mai un incendie survenu dans son site de production du Tennessee et avait ensuite suspendu la production afin de procéder à une inspection des installations
** Amaero précise qu’il n’y a eu aucune annulation de commande ni aucun départ de personnel pendant cette interruption
** Le titre affiche une hausse de plus de 18% depuis le début de l’année
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