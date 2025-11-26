 Aller au contenu principal
La société australienne 3D Energi confirme la découverte de gaz dans le réservoir d'Essington
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

La société australienne 3D Energi

TDO.AX a confirmé jeudi la découverte de gaz dans deux de ses réservoirs sur le permis d'exploration Essington dans le bassin offshore d'Otway.

Les travaux ont commencé sur le puits Essington-1 dans le permis d'exploration VIC/P79, a déclaré au début du mois l'explorateur énergétique basé à Melbourne .

Le projet Offshore Otway comprend deux permis d'exploration offshore dans le bassin, qui s'étend de l'Australie-Méridionale à Victoria et à la Tasmanie.

La société détient une participation de 20 % dans les deux permis, qui sont exploités par ConocoPhillips Australia, une unité de la société indépendante américaine ConocoPhillips

COP.N .

Le forage fait partie de l'une des premières grandes campagnes d'exploration de gaz naturel en mer dans les eaux de l'est de l'Australie depuis près de sept ans, alors que les gisements vieillissants du détroit de Bass, au large de l'État de Victoria, approchent de l'épuisement.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
87,100 USD NYSE +0,57%
Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,04 USD Ice Europ +0,64%
Pétrole WTI
58,56 USD Ice Europ +0,77%
© 2025 Thomson Reuters.

