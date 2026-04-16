La société asiatique Axight rachète à Brookfield une participation minoritaire dans la société australienne La Trobe Financial pour un montant de 2,2 milliards de dollars

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Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré vendredi qu'Axight, un gestionnaire d'investissement privé axé sur l'Asie, a accepté d'acquérir une participation minoritaire importante dans son gestionnaire d'actifs alternatifs australien La Trobe Financial dans le cadre d'une transaction évaluant l'entreprise à environ 3 milliards de dollars australiens (2,15 milliards de dollars).

(1 $ = 1,3974 dollar australien)