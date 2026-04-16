 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société asiatique Axight rachète à Brookfield une participation minoritaire dans la société australienne La Trobe Financial pour un montant de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 23:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré vendredi qu'Axight, un gestionnaire d'investissement privé axé sur l'Asie, a accepté d'acquérir une participation minoritaire importante dans son gestionnaire d'actifs alternatifs australien La Trobe Financial dans le cadre d'une transaction évaluant l'entreprise à environ 3 milliards de dollars australiens (2,15 milliards de dollars).

(1 $ = 1,3974 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
98,63 USD Ice Europ +0,43%
Pétrole WTI
93,81 USD Ice Europ +0,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank