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La société argentine YPF Electric Energy dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La sociétéd'électricité YPF Electric Energy a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. YPF est la plus grande société argentine spécialisée exclusivement dans la production d'électricité en termes depuissance installée. Elle exploite 17 centrales thermiques et renouvelables d'une puissance installée totale de 3 764 mégawatts (MW).

Goldman Sachs, BofA Securities et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de cette introduction en bourse. YPF cotera ses actions dépositaires américaines(ADS) à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "YLUZ".

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