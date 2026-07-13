La société argentine YPF Electric Energy dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La sociétéd'électricité YPF Electric Energy a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. YPF est la plus grande société argentine spécialisée exclusivement dans la production d'électricité en termes depuissance installée. Elle exploite 17 centrales thermiques et renouvelables d'une puissance installée totale de 3 764 mégawatts (MW).

Goldman Sachs, BofA Securities et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de cette introduction en bourse. YPF cotera ses actions dépositaires américaines(ADS) à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "YLUZ".