La société argentine d'électricité Genneia annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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* Genneia dépose une demande d'introduction en bourse à New York et à Buenos Aires

* La société annonce un bénéfice de 94,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour un chiffre d'affaires de 361,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en 2025

* L'entreprise fait son entrée en bourse dans un contexte de fort intérêt des investisseurs pour les valeurs liées aux énergies renouvelables

(Ajout de détails tout au long du texte)

Le producteur d’électricité argentin Genneia a révélé jeudi, dans son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis, une forte hausse de son chiffre d’affaires annuel, rejoignant ainsi une multitude d’entreprises du secteur de l’énergie qui ont décidé de faire leur entrée sur les marchés publics cette année.

Cette introduction en bourse intervient après un deuxième trimestre solide pour le marché américain des introductions en bourse: un flux constant de transactions importantes et l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O ont permis aux recettes trimestrielles de dépasser les 100 milliards de dollars.

L'intérêt des investisseurs pour les entreprises du secteur de l'énergie a été fort cette année, des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables telles que Fervo Energy FRVO.O et SOLV Energy MWH.O ayant fait des débuts réussis à New York.

Genneia, constituée en 1991 sous le nom d’Empresa de Gas del Sudeste, trouve ses racines dans le négoce et le transport de gaz ainsi que dans l’énergie thermique, à l’époque de la privatisation du secteur énergétique argentin.

L’entreprise se concentre sur les énergies renouvelables et a indiqué dans son prospectus qu’elle détenait et exploitait une capacité installée de 2 128 mégawatts, répartie entre la production éolienne, solaire et thermique.

Elle a annoncé un bénéfice net de 94,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour un chiffre d’affaires de 361,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en 2025, contre 46,2 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de bénéfice et 311,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de chiffre d’affaires l’année précédente.

Genneia et certains actionnaires vendeurs prévoient de céder des actions dans le cadre de cette offre. Morgan Stanley et BTG Pactual en sont les coordinateurs mondiaux, tandis que Bank of America et J.P. Morgan figurent parmi les co-teneurs de livre.

Basée à Olivos, en Argentine, Genneia a déposé une demande d’inscription à la Bourse de New York et à la Bolsas y Mercados Argentinos sous le symbole "GENN".