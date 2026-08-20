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La société américaine Powerus remporte un contrat de 22,3 millions de dollars pour protéger les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient contre les drones
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 22:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte dans les paragraphes 3 à 7) par Mike Stone

Le fabricant américain de drones et de radars Powerus a annoncé jeudi avoir signé un contrat commercial d’une valeur d’environ 22,3 millions de dollars pour la fourniture d’une technologie anti-drones destinée à protéger les infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient.

Ce système permettrait de détecter, de suivre et de classer les menaces liées aux drones, en transmettant les informations à un centre de contrôle situé sur le site du client afin de fournir aux opérateurs une vue d'ensemble de l'activité aérienne dans la zone, a précisé l'entreprise. Powerus n’a pas révélé l’identité du client ni les sites de déploiement spécifiques. Ce contrat souligne la demande commerciale croissante en matière de défenses anti-drones au Moyen-Orient, où les installations pétrolières et gazières ont été prises pour cible lors de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L’accord porte sur le matériel, les logiciels, la mise en service sur site, l’installation et un programme de maintenance de 24 mois, selon l’entreprise.

Powerus a déclaré avoir conçu ce système pour permettre l’intégration future d’un intercepteur de drones baptisé « Guardian », ouvrant ainsi la voie à une extension des capacités au-delà de la simple détection, à mesure que les menaces évoluent.

« Ce contrat commercial reflète la direction que, selon nous, prend le marché des systèmes anti-drones: vers une protection intégrée et en réseau des infrastructures pétrolières et gazières critiques », a déclaré Brett Velicovich, cofondateur et président de Powerus.

Cet accord intervient alors que Powerus s’apprête à fusionner avec Aureus Greenway Holdings Inc PUSA.O . Les deux sociétés prévoient de finaliser l’opération début octobre 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture restantes.

Powerus développe des systèmes autonomes destinés à la défense et à la protection des infrastructures, notamment des plateformes de transport de charges lourdes, des systèmes aériens et maritimes autonomes, ainsi que des technologies de soutien aux missions.

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