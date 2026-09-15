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La société américaine GE Vernova et la société thaïlandaise B.Grimm Power signent des contrats portant sur la fourniture de turbines à gaz
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 11:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Chayut Setboonsarng

La société américaine de technologies énergétiques GE Vernova GEV.N et la société thaïlandaise B.Grimm Power ont signé deux accords de partenariat portant sur la production d'électricité et les infrastructures énergétiques en Asie du Sud-Est, ont annoncé mardi les deux entreprises.

En vertu du premier accord, GE Vernova fournira une turbine à gaz et un générateur associé pour un projet de centrale électrique au gaz en Malaisie, détenu et développé par B.Grimm Power, a indiqué GE Vernova dans un communiqué.

Harald Link, président de B.Grimm Power, a déclaré aux journalistes en marge de la conférence Gastech que les turbines seraient livrées l'année prochaine.

La centrale sera située dans l’État malaisien de Perlis et entrera en exploitation commerciale au quatrième trimestre 2029, a-t-il ajouté.

Interrogé sur le potentiel du marché de l'électricité en Malaisie, Harald Link a déclaré: "Chaque pays accueille de nombreux centres de données. C’est pourquoi de nombreux pays investissent dans la production d’électricité et dans les lignes de raccordement au réseau."

Par ailleurs, GE Vernova et B.Grimm Power ont également conclu un contrat de services d’une durée de 14 ans portant sur cinq ensembles de turbines à gaz LM6000 installés dans les centrales Bangkadi 1 et 2 de B.Grimm Power en Thaïlande, en vue d’une exploitation à long terme.

La signature de ces accords a eu lieu mardi lors du salon et de la conférence Gastech à Bangkok.

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