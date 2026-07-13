La société américaine de technologie financière Payoneer ouvre un pôle technologique en Inde et intensifie ses embauches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sai Ishwarbharath B

La société de fintech Payoneer Global

PAYO.O , cotée au Nasdaq, prévoit de recruter environ 300 ingénieurs d’ici fin 2026 pour son nouveau centre de compétences mondial en Inde, rejoignant ainsi une liste croissante d’entreprises qui se tournent vers le pays le plus peuplé du monde pour répondre à leurs besoins en talents.

Des entreprises mondiales telles que Mastercard MA.N , PayPal PYPL.O et Revolut s’appuient sur leurs centres indiens pour le développement de produits, le traitement des paiements et le renforcement de leurs capacités en matière d’IA. Le cabinet de conseil ANSR avait estimé que le chiffre d’affaires généré par les centres de compétences mondiaux situés en Inde augmenterait de 12% pour atteindre 84 milliards de dollars en 2026.

Payoneer, une plateforme transfrontalière permettant d’envoyer et de recevoir des paiements, prévoit de recruter des ingénieurs spécialisés en IA et en plateformes. Son nouveau site de Gurugram, près de Delhi, deviendra ainsi son deuxième plus grand centre technologique et de R&D au monde, a déclaré vendredi Gaurav Gupta, responsable du site indien.

“L’Inde dispose d’un vivier de talents exceptionnel, composé de personnes ayant l’expérience du développement de technologies financières à très grande échelle et dotées d'une expertise en deep tech. Notre principale raison de nous implanter en Inde est donc de tirer parti de cette concentration de talents,” a déclaré Gaurav Gupta.

La société dispose d’un bureau à Bengaluru qui gère les activités commerciales sur le marché national et emploie environ 400 personnes.

Le mois dernier, la fintech canadienne Nuvei a annoncé son intention de racheter Payoneer pour environ 2,75 milliards de dollars, sous réserve des autorisations réglementaires. Gaurav Gupta a précisé que cette acquisition envisagée n’aurait aucune incidence sur le centre de services en Inde (GCC) ni sur les activités commerciales locales.