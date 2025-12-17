La société américaine de logiciels Freshworks envisage des acquisitions avec 800 millions de dollars de liquidités, l'IA en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Praveen Paramasivam et Sai Ishwarbharath B

L'éditeur américain de logiciels Freshworks FRSH.O étudie des acquisitions, notamment d'entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, soutenues par plus de 800 millions de dollars de liquidités, dans le but d'augmenter son chiffre d'affaires dans les années à venir, a déclaré mardi son directeur général Dennis Woodside à l'agence Reuters.

Ce mouvement d'acquisition intervient alors que l' adoption de l'intelligence artificielle alimente les transactions dans l'ensemble du secteur technologique. Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ont augmenté de 39 % pour atteindre 4,3 billions de dollars en 2025, selon J.P. Morgan, malgré l'incertitude causée par les droits de douane américains .

Woodside a déclaré que l'entreprise a évalué des cibles dans les domaines de l'IA et des logiciels d'expérience des employés, et qu'elle a eu des discussions avec des partenaires potentiels en Israël, en Europe, aux États-Unis et en Inde. "J'ai probablement discuté avec 50 entreprises au cours des six derniers mois", a-t-il déclaré.

Freshworks, fondée dans la ville côtière indienne de Chennai, propose des logiciels basés sur le cloud, notamment Freshdesk pour le service client et Freshservice pour l'assistance informatique, qui intègrent des capacités d'IA. Elle est en concurrence avec des entreprises telles que Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N .

Précisant que toutes les équipes d'ingénieurs de Freshworks sont déjà en Inde, où se trouvent 80 % de ses 4 500 employés, le dirigeant a déclaré que Freshworks "adorerait" trouver sa prochaine cible d'acquisition en Inde pour une intégration plus facile.

La société, qui prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années, a annoncé lundi un accord pour acquérir la plateforme de gestion des incidents FireHydrant, après avoir acheté le logiciel de gestion informatique Device42 pour 230 millions de dollars l'année dernière.

Freshworks, basée à San Mateo, en Californie, a déclaré qu'elle disposait de 813,2 millions de dollars de liquidités, d'équivalents de liquidités et de titres négociables, ce qui lui permet de disposer de capitaux pour des "transactions nettement plus importantes". L'entreprise n'a toutefois pas précisé la taille des opérations visées.

Les projets de Freshworks s'inscrivent dans un contexte où les startups natives de l'IA perturbent les acteurs existants du logiciel en tant que service (SaaS) avec des outils plus personnalisés.

Selon les données de Venture Intelligence, le financement des startups SaaS indiennes a légèrement augmenté pour atteindre 1,8 milliard de dollars en 2024, contre 1,3 milliard de dollars l'année précédente. Toutefois, ce chiffre est bien en deçà des 4,4 milliards de dollars levés en 2022.

Woodside a déclaré qu'il continuerait à embaucher en Inde, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, du développement de produits et de la conception, et qu'il ajouterait des ingénieurs à ses futures acquisitions. Il n'a pas divulgué de chiffre.