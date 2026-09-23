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La société allemande Uniper signe un accord d'achat de carburants synthétiques verts destinés à l'aviation
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 13:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe énergétique public allemand Uniper UN0k.DE a signé un accord en vue de s'approvisionner en carburant aviation synthétique durable (eSAF) auprès de la société américaine Arcadia eFuels, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Uniper achètera 40 000 tonnes de ce carburant par an pendant plus de 10 ans. Ce carburant sera fourni par le projet Endor d’Arcadia eFuels au Danemark, dans le cadre de cet accord que les deux entreprises ont qualifié, dans un communiqué, de l’un des plus importants contrats d’achat d’eSAF à ce jour.

L’aviation figure parmi les secteurs les plus difficiles à décarboner, ce qui fait des carburants verts, dont les émissions sont inférieures à celles du kérosène conventionnel, l’une des rares options permettant de réduire la pollution liée au transport aérien.

“Le principal défi consiste désormais à faire passer les carburants aériens durables du stade des projets prometteurs à celui de la production à l’échelle industrielle”, a déclaré Michael Lewis, directeur général d’Uniper. “Pour Uniper, il s’agit également d’une étape importante pour se forger une position solide sur un marché présentant un potentiel de croissance significatif”, a-t-il ajouté.

Les livraisons devraient débuter au début des années 2030 et couvriraient l’équivalent en carburant d’environ 1 000 vols effectués chaque année par des Boeing 787-9 entre Düsseldorf, en Allemagne, où Uniper a son siège, et Abou Dhabi, ont indiqué les entreprises.

“L’eSAF n’est pas seulement un carburant d’avenir: c’est une réponse immédiate à la demande du secteur aérien en matière de diversification de l’approvisionnement, et l’accord conclu aujourd’hui rapproche considérablement cette solution d’une expansion de la production au sein de l’UE”, a déclaré Amy Hebert, directrice générale d’Arcadia eFuels.

L’UE a exigé que 2 % du carburant mis à disposition dans les aéroports régionaux soit du carburant durable (SAF) en 2025, ce pourcentage passant à 6 % en 2030, tandis que l’eSAF devra représenter 1,2 % du total à partir de 2030, pour atteindre 5 % en 2035.

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