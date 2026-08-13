La société allemande RWE annonce deux contrats concernant des centres de données à court terme

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RWE RWEG.DE est sur le point de conclure deux accords avec des opérateurs de centres de données concernant deux de ses sites qu'elle a mis à disposition pour ce type de projets, a annoncé jeudi la société à l'occasion de la publication de ses résultats définitifs du premier semestre.

“Nous possédons 30 sites dotés d’une bonne infrastructure électrique. C’est un véritable atout. Ils se prêtent non seulement à l’implantation de nouvelles centrales à gaz ou de batteries, mais aussi à celle de centres de données”, a déclaré Markus Krebber aux journalistes.

“Rien que pour les centres de données, nous voyons un potentiel sur 10 sites et y développons des projets à un rythme soutenu”, a-t-il ajouté.

Deux sites sont sur le point de faire l’objet d’un accord, a précisé RWE.