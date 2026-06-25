La société allemande Merck renforce son activité dans le domaine des sciences de la vie en misant 11 milliards de dollars sur Bio-Techne

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* Merck a proposé 73 dollars par action, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de mercredi

* Merck prévoit que l'opération sera finalisée fin 2026 ou début 2027

* La société prévoit environ 140 millions d'euros d'économies dès la troisième année suivant la finalisation de l'opération

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 7) par Christy Santhosh, Padmanabhan Ananthan et Bhanvi Satija

Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA MRCG.DE a annoncé jeudi qu’il allait racheter la société américaine Bio-Techne TECH.O pour 11,3 milliards de dollars, sa plus importante opération depuis plus d’une décennie, misant sur la demande d’outils complexes de recherche et de fabrication de médicaments pour développer son pôle des sciences de la vie.

L'action Bio-Techne a bondi de 19 % à 70,33 dollars après l'offre de Merck à 73 dollars par action, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de Bio-Techne mercredi. L'action Merck KGaA a progressé de près de 5 %.

Cette opération permettrait à Merck d’étendre sa présence dans les domaines de la recherche biologique de pointe et de la thérapie cellulaire et génique, et de renforcer son activité des sciences de la vie en tant que principal moteur de la croissance de l’entreprise.

Bio-Techne fournit des réactifs de recherche, des protéines, des anticorps, des instruments d’analyse et d’autres outils largement utilisés par les scientifiques et les développeurs de médicaments.

Certains analystes ont estimé que cette transaction s'inscrivait dans une logique stratégique et qu'ils ne s'attendaient pas à des obstacles réglementaires majeurs.

“Merck semble acquérir un actif attractif présentant un fort potentiel à long terme, malgré les pressions actuelles sur le marché des outils de recherche”, a déclaré Puneet Souda, analyste chez Leerink, dans une note.

DES VALORISATIONS EN BAISSE OUVRENT LA VOIE

“Nous devons examiner les valorisations, et ici, bien sûr, le moment est important”, a déclaré Kai Beckmann, directeur général de Merck KGaA, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. Lors d’une autre conférence téléphonique avec des analystes, il a indiqué que la valorisation à laquelle il acquérait Bio-Techne “n’aurait pas été possible il y a deux ans”, alors que la demande en matière de recherche pharmaceutique avait atteint un niveau record pendant la pandémie de COVID.

Cette transaction marque la première acquisition majeure du directeur général Beckmann depuis qu’il a pris la succession, en mai, de Belén Garijo, connue pour avoir mené plusieurs acquisitions, notamment celles d’Exelead et de SpringWorks Therapeutics, afin de renforcer les positions de l’entreprise dans des catégories clés.

Le rachat de Bio-Techne semble s’inscrire dans la continuité de la stratégie de Mme Garijo.

L’année dernière, Mme Garijo avait déclaré que le groupe avait “soif de fusions-acquisitions”, en priorité dans le domaine des sciences de la vie, et qu’il passait au crible un large éventail de cibles potentielles.

L'acquisition de Bio-Techne est la plus importante opération de Merck depuis le rachat de Sigma-Aldrich en 2014 pour 17 milliards de dollars, qui avait permis de renforcer sa division dédiée aux outils de recherche.

Jean-Charles Wirth, directeur général de la division Sciences de la vie de Merck, a déclaré que Bio-Techne apporterait une envergure supplémentaire grâce à son catalogue de consommables comprenant 6 000 protéines et 425 000 anticorps, ce qui en ferait un “très, très gros atout” pour les clients.

Cette opération renforcera la présence de Merck dans les domaines à forte croissance que sont les outils de recherche, les thérapies avancées et les diagnostics de précision, qui représentent une opportunité de marché de 27 milliards de dollars, a précisé M. Wirth.

La société allemande a indiqué qu’elle financerait cette opération, dont la finalisation est prévue fin 2026 ou début 2027, par une combinaison de liquidités et de dette. Au 31 mars, elle disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 2,74 milliards d’euros (3,11 milliards de dollars).

Merck prévoit de réaliser environ 140 millions d'euros d'économies trois ans après la finalisation de l'opération.

(1 dollar = 0,8818 euro)