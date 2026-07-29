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La société allemande Gerresheimer va céder deux divisions à Apax pour 1,71 milliard de dollars, dette comprise
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 05:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand d'emballages pharmaceutiques Gerresheimer GXIG.DE a annoncé mercredi la cession de deux de ses divisions d'emballage au groupe de capital-investissement Apax Funds pour un montant de 1,5 milliard d'euros (1,71 milliard de dollars), dette comprise.

Cette cession concerne l'activité d'emballage américaine de la société, Centor, ainsi que sa division mondiale Primary Packaging Plastics, a précisé Gerresheimer.

(1 dollar = 0,8776 euro)

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